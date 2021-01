Valanga sul Mortirolo: morto il 20enne travolto sulla motoslitta (Di domenica 24 gennaio 2021) Monno (Brescia) 24 gennaio 2021 - E' deceduto all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo il giovane rimasto travolto nel pomeriggio di oggi, domenica 24 gennaio, da una slavina che si è staccata al passo ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 24 gennaio 2021) Monno (Brescia) 24 gennaio 2021 - E' deceduto all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo il giovane rimastonel pomeriggio di oggi, domenica 24 gennaio, da una slavina che si è staccata al passo ...

MediasetTgcom24 : Brescia, valanga travolge un alpinista sul Mortirolo #mortirolo - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Brescia, valanga travolge un alpinista sul Mortirolo: in gravi condizioni #mortirolo - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Brescia, valanga travolge un alpinista sul Mortirolo: in gravi condizioni #mortirolo - MarcoVallari : RT @cnsas_official: #Lombardia, Monno: una valanga di grandi dimensioni si è staccata poco dopo le 15:00 nella zona di Malga Boschetto, in… - Mafara72 : RT @cnsas_official: #Lazio, Monte Terminillo: in fase di ultimazione la bonifica di una valanga riversatasi nei pressi della seggiovia dism… -