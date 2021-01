Genoa-Cagliari 24 gennaio ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ilcon Ballardini sembra avere trovato stabilità e dopo il 2-0 sul Bologna e la doppia rimonta con la Juve in coppa Italia a confermarlo è stato anche il prezioso pareggio sul campo dell’Atalanta ed è sempre un’impresa tenere all’asciutto la squadra di Gasperini. All’asciutto c’è anche ilche dopo la sconfitta casalinga InfoBetting: Scommesse Sportive e

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali - calciodangolo_ : #GenoaCagliari: formazioni ufficiali, dentro #Destro e fuori #Walukiewicz?? - Angolo_Atalanta : #GenoaCagliari: formazioni ufficiali, dentro #Destro e fuori #Walukiewicz?? -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Cagliari

Tutto pronto per Genoa-Cagliari, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida valida per la 19^ giornata di Serie A Manca poco al fischio di inizio alle ore 15:00 di domenica 24 gennai ...Di Francesco si gioca la panchina del Cagliari sul campo del Genoa: Nainggolan trequartista con Joao Pedro. 'Grifone' con Destro e Shomurodov.