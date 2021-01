Covid-19, zona gialla, arancione e rossa: Speranza firma nuova ordinanza. Ecco cosa cambia da domenica 24 gennaio (Di sabato 23 gennaio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato tre nuove Ordinanze, il 22 gennaio una per la Regione Sardegna e una per Calabria, Emilia Romagna e Veneto, il 23 gennaio per la Regione Lombardia, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020), che si è riunita il 22 gennaio 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 23 gennaio 2021) Il ministro della Salute, Roberto, hato tre nuove Ordinanze, il 22una per la Regione Sardegna e una per Calabria, Emilia Romagna e Veneto, il 23per la Regione Lombardia, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020), che si è riunita il 222021. L'articolo .

MediasetTgcom24 : Covid, Lombardia e Sardegna verso zona arancione da domenica #lombardia - LegaSalvini : Massimo Garavaglia: 'La #Lombardia è stata inserita in zona rossa per errore del governo. Migliaia di imprese sono… - Agenzia_Ansa : 'Errore nel calcolo dell'#Rt', è scontro tra #Fontana e l'#Iss. La Lombardia passa da domenica in zona arancione, i… - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Covid, Speranza firma ordinanze: Lombardia e Sardegna in zona arancione #covid - orizzontescuola : Covid-19, zona gialla, arancione e rossa: Speranza firma nuova ordinanza. Ecco cosa cambia da domenica 24 gennaio -