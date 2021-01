Vaccini, tagli anche da AstraZeneca: “In tre mesi il 60% di dosi in meno” (Di sabato 23 gennaio 2021) Le Regioni che non hanno fatto scorte sono in difficoltà, ora si dovrà provvedere a una redistribuzione Leggi su repubblica (Di sabato 23 gennaio 2021) Le Regioni che non hanno fatto scorte sono in difficoltà, ora si dovrà provvedere a una redistribuzione

Si fa sempre più difficile la campagna vaccinale visti i ritardi nelle consegne delle dosi da parte di Pfizer. Ora arriva un’altra doccia fredda che ...

Coronavirus, AstraZeneca consegnerà meno dosi alla Ue per un errore tecnico | La variante inglese è la più mortale

Intanto l'Aifa informa che chi ha fatto il vaccino Pfizer, se è stato infettato subito dopo, non avrà bisogno della seconda dose ...

