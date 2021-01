Campionato Italiano per società | squadre e categorie

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Manca sempre meno al 24 gennaio, giorno di inizio di uno dei tornei italiani più attesi: ilper. La città ospitante sarà Civitanova Marche, città importante per il mondo del beach volley perché spesso ha ospitato eventi di notevole rilievo grazie all’efficiente collaborazione tra il Comune, la Asd king of the beach e lo sponsor “Energia 4.0“.Sarà un torneo con un format nuovo, perché potranno partecipare anche atleti della pallavolo indoor.per– photo credit: web Saranno in gara 19 coppie provenienti da 4 regioni: Marche, Lazio, Emilia Romagna e Veneto; suddivise in 3:– 7 Gold (aperto a tutte)– 8 silver (coppie con meno 201 punti Fipav)– 4 nella categoria under 18Nella categoria gold sarà ...

Vivo_Azzurro : #MadeInItaly ???? ?? Manuel #Lazzari è il migliore italiano della 18^ giornata di #SerieA secondo le valutazioni dei… - sportli26181512 : #Spezia, Italiano: 'Coppa archiviata, la Roma avrà il dente avvelenato': Il tecnico: 'Contenti di aver passato il t… - max_blue : RT @maustron9er: @capuanogio Ma sarebbe un sogno un campionato italiano con Riommers e napulegni atalantini e Lotiti a a contendersi uno “s… - maustron9er : @capuanogio Ma sarebbe un sogno un campionato italiano con Riommers e napulegni atalantini e Lotiti a a contendersi… - LAROMA24 : Conferenza stampa, Italiano: 'Domani tutta un'altra storia, la Roma avrà il dente avvelenato' (VIDEO) #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Campionato Italiano

La Gazzetta dello Sport

Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Il messicano, già a quota 10 gol, sempre più basilare per gli azzurri, per rilanciarsi in campionato già da Verona e cancellare la delusione della Supercoppa con la Juve ...