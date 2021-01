Beautiful | anticipazioni italiane | WYATT | SALLY e… un lapsus fatale!

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tra non molte puntate, per quanto riguarda le vicende diin onda in Italia, si avvierà la fase discendente della relazione traSpencer eSpectra. In realtà, i genitori del ragazzo avevano già manifestato qualche dubbio riguardo al repentino cambiamento di direzione del figlio, ritenendo chesia tornato con la stilista e le abbia chiesto di sposarlo solo per mettere distanza tra se stesso e Flo., inorridito da quanto fatto dalla Fulton ai danni del fratello, insomma, voleva dimostrare di non volerci più avere a che fare. Tuttavia il fatto che Flo abbia poi salvato la vita a sua zia Katie, ha costretto il giovane a realizzare che genere di persona sia, in realtà, il suo primo amore. Cheabbia bisogno ora solo di una nuova scusa per mollare ...