Arriva Che Zona Siamo, l’app per conoscere colore e restrizioni regionali in Italia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si chiama Che Zona Siamo l’ultima utile applicazione nata in Italia e legata a doppio filo all’emergenza sanitaria mondiale dovuta alla pandemia da Coronavirus. Applicazione che, come già fa la nota webapp Covidzone, permette agli utenti che procederanno al download sui propri smartphone e tablet di conoscere in tempo reale i colori e le restrizioni imposte dal Ministero della Salute nelle diverse regioni Italiane, così da non fare più confusione tra giallo, rosso e arancione – e tutto ciò che ne deriva. Che Zona Siamo è stata creata da Antonello Barbone, uno studente di ingegneria informatica presso l’Università di Mantova, che l’ha messa a disposizione con il padre Michele – da oltre vent’anni nel settore della progettazione di dispositivi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si chiama Chel’ultima utile applicazione nata ine legata a doppio filo all’emergenza sanitaria mondiale dovuta alla pandemia da Coronavirus. Applicazione che, come già fa la nota webapp Covidzone, permette agli utenti che procederanno al download sui propri smartphone e tablet diin tempo reale i colori e leimposte dal Ministero della Salute nelle diverse regionine, così da non fare più confusione tra giallo, rosso e arancione – e tutto ciò che ne deriva. Cheè stata creata da Antonello Barbone, uno studente di ingegneria informatica presso l’Università di Mantova, che l’ha messa a disposizione con il padre Michele – da oltre vent’anni nel settore della progettazione di dispositivi ...

