Twitch e l' emote ' PogChamp' rimossa dalla piattaforma | arriva la risposta di Gootecks

Leggi su eurogamer

(Di martedì 19 gennaio 2021) Qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia diche aveva rimosso l'" in seguito alle proteste di Capitol Hill alimentate tra l'altro dal protagonista dell', Ryan '' Gutierrez. Mentre è in corso una soluzione temporanea, con una nuovadiche appare ogni ventiquattr'ore,??non approva il modo in cuiha gestito la situazione. In un nuovo video dicaricato sul canale YouTube di Cross Counter TV, il volto originale dell'ha evidenziato alcune interessanti incongruenze tra Twitter e. In primo luogo, ha notato come Twitter ha preso la decisione di vietare l'account del presidente degli Stati Uniti ...