Stasera in tv: 5 film in streaming con Emma Watson consigliati da vedere su Netflix (Di domenica 17 gennaio 2021) Cosa ne dite di passare queste serate (e non solo) in compagnia della magica ex Hermione Emma Watson?!? Guardate uno di questi film in streaming su Netflix e le altre piattaforme… Li abbiamo cercati per voi (e per noi)… Vi verrà voglia di rivederli: statene certe!!! Emma Watson è nata a Parigi il 15 aprile 1990: nel 1999, all’ottava audizione, venne scelta per il ruolo di Hermione nella saga di Harry Potter. Da allora è diventata una piccola grande donna, non solo un’attrice talentuosa. Foto Getty A noi cinefili manca il cinema, come l’ossigeno. E le stelle del cinema? Anche. Per ovviare a questa assenza, vi proponiamo una carrellata di film in streaming con l’ex diva bambina. L’ex Hermione Granger della popolare saga di Harry ... Leggi su amica (Di domenica 17 gennaio 2021) Cosa ne dite di passare queste serate (e non solo) in compagnia della magica ex Hermione?!? Guardate uno di questiinsue le altre piattaforme… Li abbiamo cercati per voi (e per noi)… Vi verrà voglia di rivederli: statene certe!!!è nata a Parigi il 15 aprile 1990: nel 1999, all’ottava audizione, venne scelta per il ruolo di Hermione nella saga di Harry Potter. Da allora è diventata una piccola grande donna, non solo un’attrice talentuosa. Foto Getty A noi cinefili manca il cinema, come l’ossigeno. E le stelle del cinema? Anche. Per ovviare a questa assenza, vi proponiamo una carrellata diincon l’ex diva bambina. L’ex Hermione Granger della popolare saga di Harry ...

MariMario1 : RT @Solocarmen1: Ho visto stasera ‘padrenostro’ un film sugli anni di piombo.noioso, pedante e assolutorio del brigatismo rosso. In Italia… - xposeidone : RT @Solocarmen1: Ho visto stasera ‘padrenostro’ un film sugli anni di piombo.noioso, pedante e assolutorio del brigatismo rosso. In Italia… - SkyTG24 : Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 17 gennaio - ___John_Smith__ : RT @Solocarmen1: Ho visto stasera ‘padrenostro’ un film sugli anni di piombo.noioso, pedante e assolutorio del brigatismo rosso. In Italia… - amezzanotteva : RT @Solocarmen1: Ho visto stasera ‘padrenostro’ un film sugli anni di piombo.noioso, pedante e assolutorio del brigatismo rosso. In Italia… -