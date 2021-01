Palazzo Chigi e Mastella, quella strana coincidenza: sbloccato tre giorni fa un mega appalto a Benevento (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tu chiamale se vuoi, coincidenze. Nel bel mezzo della crisi di governo, con Renzi che annunciava il suo Ciao a Conte, nelle stesse ore Palazzo Chigi dava il via libera a Clemente Mastella per un appalto poderoso. Il sindaco di Benevento è riuscito, infatti, a far piazzare un finanziamento per un mega parcheggio sotterraneo e per un Palazzone di cinque piani in pieno centro. mega parcheggio di 5 piani a Benevento e Mastella ringrazia Tutto nella giornata campale del 13 gennaio. I fatti sono pubblici, nessuna indiscrezione, basta leggere le cronache locali. Come scrive il Sannio quotidiano, la rielaborazione dello studio di fattibilità per il maxiprogetto di piazza Risorgimento è stata oggetto di una videconferenza tra ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tu chiamale se vuoi, coincidenze. Nel bel mezzo della crisi di governo, con Renzi che annunciava il suo Ciao a Conte, nelle stesse oredava il via libera a Clementeper unpoderoso. Il sindaco diè riuscito, infatti, a far piazzare un finanziamento per unparcheggio sotterraneo e per unne di cinque piani in pieno centro.parcheggio di 5 piani aringrazia Tutto nella giornata campale del 13 gennaio. I fatti sono pubblici, nessuna indiscrezione, basta leggere le cronache locali. Come scrive il Sannio quotidiano, la rielaborazione dello studio di fattibilità per il maxiprogetto di piazza Risorgimento è stata oggetto di una videconferenza tra ...

