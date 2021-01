Mina Settembre, Serena Rossi torna su Rai1: le anticipazioni (Di giovedì 14 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mina Settembre, la fiction della Rai più attesa del momento, quando inizia? Ecco tutte le anticipazioni sulla trama. Mina Settembre, quando inizia? La fiction Rai è attesissima e vede come protagonista Serena Rossi: ecco tutte le anticipazioni sulla storia delle prime puntate. L’attrice interpreta una psicologa che lavora nel mondo del sociale, una donna moderna, Leggi su youmovies (Di giovedì 14 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., la fiction della Rai più attesa del momento, quando inizia? Ecco tutte lesulla trama., quando inizia? La fiction Rai è attesissima e vede come protagonista: ecco tutte lesulla storia delle prime puntate. L’attrice interpreta una psicologa che lavora nel mondo del sociale, una donna moderna,

infoitcultura : Mina Settembre la nuova fiction di Rai 1: trama, cast, puntate - terninrete : Ascolti Tv: ecco Mina Settembre, Serena Rossi protagonista della nuova fiction in 6 puntate. Le prime due, domenica… - lorenzoniadrian : Ascolti Tv: ecco Mina Settembre, Serena Rossi protagonista della nuova fiction in 6 puntate. Le prime due, domenica… - infoitcultura : Serena Rossi è 'Mina Settembre' - RAI Ufficio Stampa - infoitcultura : Serena Rossi, al via Mina Settembre su Rai1: “Donna fragile e indecisa” -