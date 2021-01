Covid, guide turistiche in piazza: “In centinaia esclusi dal fondo perduto, chiediamo ristori e il riconoscimento professionale” (Di martedì 12 gennaio 2021) guide e accompagnatori turistici da tutta Italia si sono uniti alla manifestazione organizzata a Roma dal Movimento autonomo delle agenzie di viaggio, per protestare contro quei “cavilli burocratici” (da problemi legati alla piattaforma, a quelli legati alla classificazione del codice Ateco, ndr) che hanno escluso centinaia di lavoratori dall’accesso al fondo perduto previsto dal ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo: “chiediamo che il governo garantisca ristori per tutto il settore, nessuno va lasciato fuori”, hanno rivendicato da piazza del Popolo. Ma non solo. Tra le richieste anche la cassa integrazione per tutte le partite Iva e una legge di riordino della professione: “Siamo senza tutele e senza diritti. Eppure paghiamo come tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021)e accompagnatori turistici da tutta Italia si sono uniti alla manifestazione organizzata a Roma dal Movimento autonomo delle agenzie di viaggio, per protestare contro quei “cavilli burocratici” (da problemi legati alla piattaforma, a quelli legati alla classificazione del codice Ateco, ndr) che hanno esclusodi lavoratori dall’accesso alprevisto dal ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo: “che il governo garantiscaper tutto il settore, nessuno va lasciato fuori”, hanno rivendicato dadel Popolo. Ma non solo. Tra le richieste anche la cassa integrazione per tutte le partite Iva e una legge di riordino della professione: “Siamo senza tutele e senza diritti. Eppure paghiamo come tutti ...

