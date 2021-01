Napoli, Gattuso non molla Llorente e chiude il mercato (Di domenica 10 gennaio 2021) Parole chiare quelle di Gennaro Gattuso rilasciate nel post partita, per Fernando Llorente la cessione potrebbe non concretizzarsi. Una vittoria sofferta, arrivata nel finale e che dà grande morale a tutto l’ambiente. Il Napoli è riuscito a rialzarsi in quel di Udine espugnando la Dacia Arena e trovando così tre punti molti importati che muovono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 10 gennaio 2021) Parole chiare quelle di Gennarorilasciate nel post partita, per Fernandola cessione potrebbe non concretizzarsi. Una vittoria sofferta, arrivata nel finale e che dà grande morale a tutto l’ambiente. Ilè riuscito a rialzarsi in quel di Udine espugnando la Dacia Arena e trovando così tre punti molti importati che muovono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SkySport : GENNARO GATTUSO compie 43 anni. Auguri!? ?? «Questa squadra è funzionale al gioco che ho in mente. L'obiettivo è gi… - annatrieste : Il cambio Ancelotti/Gattuso ha dimostrato che cambiando allenatore non si svolta sic et simpliciter. La vera svolta… - ZZiliani : QUEL CHE PENSO DEL #NAPOLI 1. Per qualità e quantità della rosa (a livello Juve, superiore all’Inter), è da scudett… - NCN_it : #Gattuso in conferenza: «Sapevamo fosse una gara difficile, ma siamo stati bravi» - CampoFattore : #Napoli, Gattuso: 'Non era facile reagire dopo lo #Spezia, la squadra è viva e sa che deve dare sempre il massimo.… -