Tesla - Usa, la Nhtsa non ha rilevato difetti agli acceleratori (Di sabato 9 gennaio 2021) La Nhtsa (National Highway Traffic Safety Administration) ha respinto una petizione per l'apertura di un'indagine formale su migliaia di modelli Tesla interessati da un presunto problema all'acceleratore. L'istanza, depositata dall'investitore Brian Sparks, riguardava nel complesso 662 mila esemplari di Model S, X, 3 e Y venduti tra il 2012 e il 2020. I fatti. In particolare, la richiesta, presentata all'autorità statunitense di vigilanza del settore dei trasporti nell'autunno del 2019, era fondata su una serie di problematiche legate a improvvise accelerazioni dei veicoli sotto accusa. Nella relativa documentazione erano state menzionate 232 denunce con 203 incidenti. Lo scorso gennaio la Nhtsa ha quindi avviato un esame della petizione, nonché di altri casi analoghi, per verificare la fondatezza delle accuse e stabilire se ci fosse ... Leggi su quattroruote (Di sabato 9 gennaio 2021) La(National Highway Traffic Safety Administration) ha respinto una petizione per l'apertura di un'indagine formale su migliaia di modelliinteressati da un presunto problema all'acceleratore. L'istanza, depositata dall'investitore Brian Sparks, riguardava nel complesso 662 mila esemplari di Model S, X, 3 e Y venduti tra il 2012 e il 2020. I fatti. In particolare, la richiesta, presentata all'autorità statunitense di vigilanza del settore dei trasporti nell'autunno del 2019, era fondata su una serie di problematiche legate a improvvise accelerazioni dei veicoli sotto accusa. Nella relativa documentazione erano state menzionate 232 denunce con 203 incidenti. Lo scorso gennaio laha quindi avviato un esame della petizione, nonché di altri casi analoghi, per verificare la fondatezza delle accuse e stabilire se ci fosse ...

HDmotori : RT @HDmotori: NIO vs Tesla: all'alba del NIO Day la sfida USA contro Cina si fa... elettrizzante - quattroruote : Negli #Usa la #Nhtsa ha respinto una petizione per l'apertura di un'indagine formale su 662 mila #Tesla interessate… - Alfonso0070 : RT @vaielettrico: #Tesla assolta dall'ente federale #USA che vigila sulla sicurezza stradale. L'accusa in 246 ricorsi firmati da automobili… - vaielettrico : #Tesla assolta dall'ente federale #USA che vigila sulla sicurezza stradale. L'accusa in 246 ricorsi firmati da auto… - markus_auto : NIO vs Tesla: all'alba del NIO Day la sfida USA contro Cina si fa... elettrizzante ... -