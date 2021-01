Calciomercato, Juve su Di Maria. Strootman al Genoa, il Parma sonda Grifo (Di sabato 9 gennaio 2021) La Juventus piomba su Angel Di Maria . L'argentino del Paris Saint-Germain è in scadenza di contratto e si libererà gratis a giugno. Secondo quanto riporta France Football, i bianconeri sarebbero tra ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Lantus piomba su Angel Di. L'argentino del Paris Saint-Germain è in scadenza di contratto e si libererà gratis a giugno. Secondo quanto riporta France Football, i bianconeri sarebbero tra ...

SkySport : Calciomercato Juve, quasi fatta per Reynolds: verrà girato in prestito al Benevento - Gazzetta_it : Mancino, fisico e... gratis Chi è Abdoulaye #Dabo il 2001 che può arrivare alla #Juve dal Nantes. #calciomercato - forumJuventus : ?? Domani apre ufficialmente il calciomercato ?? Come rinforzereste la Juve? Dite la VoStra! ??… - ninoBertolino : RT @tuttonapoli: Milik-Juve, c'è già l'accordo? Alvino ribadisce: 'Lo dicevo il 20 aprile e nulla è cambiato...' - sscalcionapoli1 : Milik-Juve, c'è già l'accordo? Alvino ribadisce: 'Lo dicevo il 20 aprile e nulla è cambiato...' #calciomercato -