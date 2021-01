Bersani: “Non è che Renzi sia Mandrake..." (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Non è che Renzi sia Mandrake. Adesso noi possiamo chiedere a Renzi, e agli araldi e alle aralde di Renzi, di non far torto all’intelligenza degli italiani... Si vuole una crisi cosicché Renzi possa prendere centralità, possa essere il demiurgo di nuovi percorsi che vedono alla fine la testa di Conte. Questo è il punto”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani, presidente di Articolo Uno Mdp-Leu, ad Agorà Rai Tre.“Io non ho aggettivi per qualificare un’operazione del genere (sempre parlando dei Renzi ndr) mentre abbiamo centinaia di morti di pandemia e migliaia di feriti gravi in economia. Non ho aggettivi”, ha aggiunto Bersani. “Renzi è un dato del paesaggio. Fa le cose che fece con Letta. Non è una novità”. “La polemica è cominciata che” il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Non è chesia. Adesso noi possiamo chiedere a, e agli araldi e alle aralde di, di non far torto all’intelligenza degli italiani... Si vuole una crisi cosicchépossa prendere centralità, possa essere il demiurgo di nuovi percorsi che vedono alla fine la testa di Conte. Questo è il punto”. Lo ha detto Pier Luigi, presidente di Articolo Uno Mdp-Leu, ad Agorà Rai Tre.“Io non ho aggettivi per qualificare un’operazione del genere (sempre parlando deindr) mentre abbiamo centinaia di morti di pandemia e migliaia di feriti gravi in economia. Non ho aggettivi”, ha aggiunto. “è un dato del paesaggio. Fa le cose che fece con Letta. Non è una novità”. “La polemica è cominciata che” il ...

