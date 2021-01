Atalanta Sassuolo | i convocati di De Zerbi | out Romagna | Ricci e Marlon

Atalanta_BC : ?? È iniziata la conferenza stampa di mister #Gasperini alla vigilia di #AtalantaSassuolo ? ?? Coach Gasperini’s pres… - CrapanzanoRobin : RT @FcInterNewsit: Gomez, prosegue la linea Gasp: l'argentino ancora escluso dai convocati per Atalanta-Sassuolo - 11contro11 : #Atalanta-#Sassuolo, Gasperini:'Domani si riparte' #SerieA #11contro11 - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Atalanta, #Gasperini: “Pronti a un nuovo tour de force'. Il tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida al #Sassuolo:… - CanaleSassuolo : I convocati di Atalanta-Sassuolo: rientrano Rogerio, Defrel e Djuricic, Marlon non ci sarà -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Sassuolo

L’assenza del pubblico allo stadio pesa in modo considerevole sul morale dei giocatori in campo, e non solo. A risentirne sono anche le casse delle società. Come ricostruito dal quotidiano La Stampa, ...L'assenza del pubblico allo stadio pesa in modo considerevole sul morale dei giocatori in campo, e non solo. A risentirne sono anche le casse delle società. Come ricostruito ...