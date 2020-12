GF Vip | uno squalificato rientra in casa | ecco quando | l’insolita decisione degli autori scatena il caos

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tra gli argomenti più discussi del momento c’è, sicuramente, il reality show di Canale 5. In assenza di altri programmi in onda, questo è quello che sta determinando maggiore sgomento. Ad ogni modo, in queste ore è trapelata una notizia alquanto inaspettata in quanto pare che unorientrerà nelladel GF Vip. Solitamente, i concorrenti che vengono mandati via per aver infranto il regolamento sono soggetti a delle ripercussioni. La prima è, certamente, quella di non poter accedere più in studio né, tanto meno, nella. L’edizione di quest’anno, però, è decisamente anticonvenzionale, pertanto, anche questa abitudine sembra essere saltata. Chi è lochenelladel GF Vip Le anticipazioni sul GF Vip rivelano che nella puntata speciale di ...