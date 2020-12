Aggiornamento Whatsapp: ecco chi non potrà utilizzarlo nel 2021 (Di domenica 27 dicembre 2020) Aggiornamento Whatsapp 2021 – Una notizia che sta sconvolgendo tantissimi utenti della famosa app di messaggistica che dal prossimo anno non potranno più compiere determinate azioni. Ogni giorno su Whatsapp vengono inviati miliardi di messaggi, immagini e video e tantissima gente lo utilizza per mantenere i contatti con tutte le persone lontane, ma anche vicine. Una notizia però che sta sconvolgendo tantissimi utenti è quella che sta balzando ora su tutto il web. Infatti Whatsapp non funzionerà più su alcuni smartphone tra cui anche alcuni importanti telefoni di Samsung ed Apple. Sarà infatti uno dei primi aggiornamenti del nuovo anno ad eliminare tutti i dispositivi che utilizzano Android 4.0.3 ed iOS 9. Tra questi i telefoni che non supporteranno più l’app di messaggistica saranno gli iPhone 4 o ... Leggi su android-news.eu (Di domenica 27 dicembre 2020)– Una notizia che sta sconvolgendo tantissimi utenti della famosa app di messaggistica che dal prossimo anno non potranno più compiere determinate azioni. Ogni giorno suvengono inviati miliardi di messaggi, immagini e video e tantissima gente lo utilizza per mantenere i contatti con tutte le persone lontane, ma anche vicine. Una notizia però che sta sconvolgendo tantissimi utenti è quella che sta balzando ora su tutto il web. Infattinon funzionerà più su alcuni smartphone tra cui anche alcuni importanti telefoni di Samsung ed Apple. Sarà infatti uno dei primi aggiornamenti del nuovo anno ad eliminare tutti i dispositivi che utilizzano Android 4.0.3 ed iOS 9. Tra questi i telefoni che non supporteranno più l’app di messaggistica saranno gli iPhone 4 o ...

occorre aggiornare il tuo software a iOS 9. Se si dispone di uno dei telefoni interessati e non si desidera perdere le chat, si consiglia di eseguire il backup dei messaggi di WhatsApp in modo che non ...

