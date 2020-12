Ascolti TV 8 dicembre 2020, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, martedì 8 dicembre 2020? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Il Commissario Montalbano (Rai 1), Il Collegio – 1992 (Rai 2), #cartabianca (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Barcellona Vs Juventus (Canale 5), Le Iene Show (Italia 1) e Fuori dal coro (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri. ascolti tv di ieri 8 dicembre, prima serata Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, martedì 8? Sui canali Rai,, sono andati in onda Il Commissario Montalbano (Rai 1), Il Collegio – 1992 (Rai 2), #cartabianca (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Barcellona Vs Juventus (Canale 5), Le Iene Show (Italia 1) e Fuori dal coro (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto ...

Emanuele4Music : Ascolti tv ieri: Il Commissario Montalbano, Barcellona Vs Juventus, Le Iene | Dati Auditel 8 dicembre 2020… - ascolti_news_ : @DomenicoLeo1 @Agenzia_Ansa no.... sono stati i media a dichiararlo... gli stati ufficialmente stanno certificando… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 8 dicembre 2020: la Juventus batte il Barcellona e Il commissario Montalbano. Barcellona-Juventus 22,10%… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 8 dicembre 2020: la Juventus batte il Barcellona e Il commissario Montalbano. Barcellona-Juventus 22,10%… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Il Commissario Montalbano, Barcellona Vs Juventus, Le Iene | Dati Auditel 8 dicembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre Ascolti TV | Martedì 8 dicembre 2020. La Champions trionfa (22.1%), la replica di Montalbano si ferma al 14.9% DavideMaggio.it Il Paradiso delle Signore, anticipazioni oggi 9 dicembre: Vittorio vuole andare a vivere da Beatrice

Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: il giudice si esprime sul furto di Pietro che chiede a Vittorio di poter continuare a ...

SHAKALAB feat. ALBOROSIE “Giganti” il nuovo singolo

Giganti è il titolo del nuovo singolo degli Shakalab feat Alborosie e prodotto da Shablo. Il brano anticipa l’uscita di nuovo progetto discografico della band , atteso per il prossimo anno.

Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: il giudice si esprime sul furto di Pietro che chiede a Vittorio di poter continuare a ...Giganti è il titolo del nuovo singolo degli Shakalab feat Alborosie e prodotto da Shablo. Il brano anticipa l’uscita di nuovo progetto discografico della band , atteso per il prossimo anno.