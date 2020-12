Mes | dopo una riunione al vetriolo tra i capigruppo Pd e M5s | esce la bozza della risoluzione

Leggi su italiasera

(Di martedì 8 dicembre 2020) Come dicevamo ieri, per Conte e Di Maio queste sono – e saranno – ore intense e delicate perché, come ormai risaputo, mercoledì il premier riferirà in aula sul Mes mentre, in serata avrà poi luogo il Cdm relativo al Recovery Plan che, ‘forte’ dei 196 mld che ci comporterà, si potrà dare il via al Pnrr pensato da Conte & C. Dunque, mentre Di Maio cerca di fare del suo ‘telefonicamente (è costretto all’isolamento domiciliare cautelativo), cercando di compattare i suoi,che 58 parlamentari M5s hanno già annunciato i loro ‘No’ sul Mes, oggi è andato in scena il confronto tra i, che avrebbero invece raggiunto un accordo positivo rispetto allada votare in Aula.di maggioranza: vertice altra Pd e M5s Intendiamoci, non si pensi nemmeno lontanamente che tale ...