Grande Fratello Vip 5: Selvaggia Roma commuove tutti (Di martedì 8 dicembre 2020) Durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 7 dicembre 2020, Alfonso Signorini decide di chiamare in disparte Selvaggia Roma in nomination e a rischio eliminazione insieme ad Adua Del Vesco, per raccontare la sua storia e il rapporto avuto con il padre. Un pezzo di vita che ha commosso tutti, soprattutto per quello che la donna ha dichiarato. Grande Fratello Vip puntata 24 del 7 dicembre 2020: il passato di Selvaggia Roma Nella ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip, in onda il 7 dicembre 2020, Alfonso Signorini mostra delle clip dove emergono delle storie che Selvaggia Roma ha raccontato ad alcuni coinquilini della Casa. L'influencer ha deciso di ...

