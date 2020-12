Usa 2020: Trump in Georgia per le sfide decisive sul Senato (Di sabato 5 dicembre 2020) WASHINGTON, DEC 5 - Donald Trump vola oggi in Georgia per un comizio a sostegno dei due candidati repubblicani al Senato impegnati nel ballottaggio che il 5 gennaio deciderà le sorti della Camera alta ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 5 dicembre 2020) WASHINGTON, DEC 5 - Donaldvola oggi inper un comizio a sostegno dei due candidati repubblicani alimpegnati nel ballottaggio che il 5 gennaio deciderà le sorti della Camera alta ...

Agenzia_Ansa : #Covid: #Obama, #Bush e #Clinton si vaccineranno in tv I tre ex presidenti #Usa volontari per promuovere la campagn… - Adnkronos : #ElezioniUsa, California ok: #Biden supera soglia per presidenza - repubblica : Usa, l'abbraccio del medico al paziente Covid diventa virale - Adele2215 : RT @LucaMainoldi: Mentre il direttore dell'intelligence USA lancia l'allarme sulle ricerche cinesi sul 'soldato aumentato' in Francia il co… - Peter_Italy : RT @LucaMainoldi: Mentre il direttore dell'intelligence USA lancia l'allarme sulle ricerche cinesi sul 'soldato aumentato' in Francia il co… -