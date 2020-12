Covid, ancora 13 decessi nelle ultime 24 ore in Abruzzo, 396 i nuovi contagiati (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'Aquila - Tredici morti e 396 nuovi positivi (età compresa tra 4 mesi e 97 anni) al Covid in Abruzzo nelle ultime ore. Sono complessivamente 28mila 420 i casi registrati in dall'inizio dell'emergenza. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 63, dei quali 23 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Pescara, 19 in provincia di Chieti e 18 in provincia di Teramo. I morti sono 906, i guariti 9mila 326. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi e sale a 906 (età compresa tra 68 e 99 anni, 11 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti). Nel dato odierno sono compresi 7 casi che risalgono ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl numero 1 dell'Aquila. Tra i casi positivi sono compresi anche 9.326 dimessi/guariti (+387 rispetto ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'Aquila - Tredici morti e 396positivi (età compresa tra 4 mesi e 97 anni) alinore. Sono complessivamente 28mila 420 i casi registrati in dall'inizio dell'emergenza. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 63, dei quali 23 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Pescara, 19 in provincia di Chieti e 18 in provincia di Teramo. I morti sono 906, i guariti 9mila 326. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13casi e sale a 906 (età compresa tra 68 e 99 anni, 11 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti). Nel dato odierno sono compresi 7 casi che risalgono ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl numero 1 dell'Aquila. Tra i casi positivi sono compresi anche 9.326 dimessi/guariti (+387 rispetto ...

