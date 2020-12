The 100 6, la sesta stagione dall’1 dicembre 2020 su Netflix (Di martedì 1 dicembre 2020) A partire da oggi, martedì 1 dicembre 2020 Netflix ha caricato al suo interno tutti gli episodi facenti parte della stagione 6 di The 100. In Italia è già stata trasmessa a partire dall’ottobre 2019 su Premium Action e, poi, in replica nel day-time sul Canale 20. Per la prima volta, però, tutti coloro che hanno un abbonamento sulla celebre piattaforma, potranno gustarsi le avventure dei protagonisti. Andiamo a scoprire, insieme, qualche dettaglio in più sulla trama. Attenzione, però, ai possibili spoiler. La trama di The 100 6, da oggi 1 dicembre 2020 su Netflix Partiamo con il dire che i principali antagonisti della stagione 6 di The 100 saranno Josephine, Russell e Simone Lightbourne. La trama riparte esattamente da dove si era interrotta nel quinto ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 1 dicembre 2020) A partire da oggi, martedì 1ha caricato al suo interno tutti gli episodi facenti parte della6 di The 100. In Italia è già stata trasmessa a partire dall’ottobre 2019 su Premium Action e, poi, in replica nel day-time sul Canale 20. Per la prima volta, però, tutti coloro che hanno un abbonamento sulla celebre piattaforma, potranno gustarsi le avventure dei protagonisti. Andiamo a scoprire, insieme, qualche dettaglio in più sulla trama. Attenzione, però, ai possibili spoiler. La trama di The 100 6, da oggi 1suPartiamo con il dire che i principali antagonisti della6 di The 100 saranno Josephine, Russell e Simone Lightbourne. La trama riparte esattamente da dove si era interrotta nel quinto ...

