Interviste post Napoli-Roma 4-0: le parole degli allenatori

Il Napoli ha vinto contro la Roma per quattro reti a zero. Una prestazione sontuoso da parte degli azzurri che hanno completamente annientato i giallorossi. Il Napoli si rilancia in classifica, posizionandosi al quarto posto, alle spalle di Inter e Sassuolo. Roma che perde dopo 16 partite in Serie A e scivola in sesta posizione. Entrambi gli allenatori, hanno rilasciato le consuete Interviste post partita.

Interviste Napoli-Roma 4-0: Gattuso soddisfatto?

Gennaro Gattuso ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel post partita: "Dobbiamo giocare con questa voglia, ma non perché abbiamo vinto 4-0. Mi piace che chiudiamo le linee di passaggio, giochiamo col ..."

Rino Gattuso critica Napoli: troppi senza mascherina per commemorare Maradona

Rino Gattuso critica Napoli: troppi senza mascherina per commemorare Maradona. Lo ha detto durante l'intervista a Sky Sport.

