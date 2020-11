Maradona, le parole di Cabrini fanno infuriare Napoli: “Ora sarebbe vivo” (Di venerdì 27 novembre 2020) Poco più di 48 ore fa la notizia che ha sconvolto tutto il mondo del calcio, ma non solo. La morte di Diego Maradona ha simbolicamente unito Buenos Aires a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 27 novembre 2020) Poco più di 48 ore fa la notizia che ha sconvolto tutto il mondo del calcio, ma non solo. La morte di Diegoha simbolicamente unito Buenos Aires a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

fanpage : Il ricordo di #Maradona nelle parole di chi l'ha conosciuto veramente - tvdellosport : ?? BRUSCOLOTTI A SPORTITALIA: “SE NE VA UNA PARTE DI CUORE” Le parole di Giuseppe #Bruscolotti, storico capitano… - RaiNews : 'Sono grato a #Maradona perché mi ha insegnato ad amare il calcio, a capire quanto possa esser poetico. E non lo ha… - giuseppe_galise : RT @zielulife2: 30 secondi di @leleadani che spiegano chi era Diego Armando Maradona. Non serve aggiungere altre parole. Ti voglio bene, L… - LorenzoPuliga : RT @antocabro: Morte Maradona travisate le mie parole: Il mio non era un giudizio morale ma sull'energia di una città che non poteva conten… -