Europa League | Cluj-Roma 0-2 I giallorossi passano il turno in anticipo

Cluj-Napoca, 26 novembre 2020- Dopo quattro partite disputate la Roma si assicura il passaggio ai sedicesimi di Europa League. Con due turni di anticipo i giallorossi chiudono la pratica grazie alla v ...

Schick show col Leverkusen, lo Sparta Praga insidia il Milan

Gruppo A (quello della Roma) Nella fitta nebbia che avvolge la capitale bulgara, lo Young Boys si impone in casa del Cska Sofia grazie ad un diagonale destro di Nsame al 34' del primo tempo. Gli svizz ...

