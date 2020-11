Coronavirus, entro lunedì due regioni da zone rosse ad arancioni (Di giovedì 26 novembre 2020) Nella riunione del Comitato tecnico scientifico di domani si discuterà anche della possibile trasformazione di alcune zone rosse in zone arancioni. La Lombardia ed il Piemonte presto zone arancioni Venerdì pomeriggio avrà luogo la riunione del Comitato tecnico scientifico per analizzare i dati sul Coronavirus nel nostro Paese. Ciò che è evidente è che il numero dei contagi si stia abbassando, anche se gradualmente, e che quello delle vittime resta spaventoso: in totale sono 52.028 coloro i quali hanno perso la vita a causa del Covid. Nella riunione di domani, si discuterà anche della suddivisione dell’Italia in zone gialle, arancioni e rosse, perché quella attuale potrebbe subire delle modifiche. Infatti, pare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Nella riunione del Comitato tecnico scientifico di domani si discuterà anche della possibile trasformazione di alcunein. La Lombardia ed il Piemonte prestoVenerdì pomeriggio avrà luogo la riunione del Comitato tecnico scientifico per analizzare i dati sulnel nostro Paese. Ciò che è evidente è che il numero dei contagi si stia abbassando, anche se gradualmente, e che quello delle vittime resta spaventoso: in totale sono 52.028 coloro i quali hanno perso la vita a causa del Covid. Nella riunione di domani, si discuterà anche della suddivisione dell’Italia ingialle,, perché quella attuale potrebbe subire delle modifiche. Infatti, pare ...

sbonaccini : ?? Coronavirus: le prime 170mila dosi del vaccino anti-Covid che entro gennaio potrebbero arrivare in Emilia-Romagna… - TizianaBtz : RT @sbonaccini: ?? Coronavirus: le prime 170mila dosi del vaccino anti-Covid che entro gennaio potrebbero arrivare in Emilia-Romagna saranno… - Lorellab60 : RT @sbonaccini: ?? Coronavirus: le prime 170mila dosi del vaccino anti-Covid che entro gennaio potrebbero arrivare in Emilia-Romagna saranno… - GiolettaMarco : RT @sbonaccini: ?? Coronavirus: le prime 170mila dosi del vaccino anti-Covid che entro gennaio potrebbero arrivare in Emilia-Romagna saranno… - eflatmajor73 : RT @sbonaccini: ?? Coronavirus: le prime 170mila dosi del vaccino anti-Covid che entro gennaio potrebbero arrivare in Emilia-Romagna saranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus entro Merkel: verso vaccini entro Natale. Sciare? No in Francia, sì in Svizzera Avvenire Mercato Sanità Contact Center Opportunità di business Tendenze attuali Previsioni di mercato Analisi globale del settore entro il 2024

Kaden Gilbert November 26, 2020 Mercato Sanità Contact Center Opportunità di business Tendenze attuali Previsioni di mercato Analisi globale del settore entro il 20242020-11-26T18:44:00+00:00 Uncatego ...

Brexit – come preparare il proprio business nel Regno Unito post Brexit e post Covid

Il 31 dicembre 2020 termina il periodo di transizione e il Regno Unito esce definitivamente dalla Comunità Europea: una riflessione sulla situazione delle imprese nel Regno Unito ...

Kaden Gilbert November 26, 2020 Mercato Sanità Contact Center Opportunità di business Tendenze attuali Previsioni di mercato Analisi globale del settore entro il 20242020-11-26T18:44:00+00:00 Uncatego ...Il 31 dicembre 2020 termina il periodo di transizione e il Regno Unito esce definitivamente dalla Comunità Europea: una riflessione sulla situazione delle imprese nel Regno Unito ...