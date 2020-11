“Stupro di gruppo sulle due ragazze”. Il figlio di Grillo inchiodato da una foto (Di lunedì 23 novembre 2020) Tra le prove raccolte dalla procura anche uno scatto osceno che lo ritrae con la giovane ubriaca e addormentata. Chiusa l’indagine sulla notte nella villa in Costa Smeralda. I difensori chiedono più tempo per studiare le accuse Leggi su repubblica (Di lunedì 23 novembre 2020) Tra le prove raccolte dalla procura anche uno scatto osceno che lo ritrae con la giovane ubriaca e addormentata. Chiusa l’indagine sulla notte nella villa in Costa Smeralda. I difensori chiedono più tempo per studiare le accuse

