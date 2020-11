Roma, a 12 anni picchiato nei bagni della scuola media di Pisoniano: «Non coprite i vostri figli» (Di domenica 22 novembre 2020) picchiato dai bulli nei bagni della scuola. È successo a un ragazzino di 12 anni di Gerano, in provincia di Roma. L’episodio, avvenuto nella scuola media di Pisoniano, ha suscitato grande preoccupazione e polemiche sui controlli. Tanto che sul tema sono intervenuti i sindaci della Valle del Giovenzano, con una nota congiunta nella quale hanno richiamato alla necessità di un impegno educativo collettivo contro la violenza. L’allarme per il caso del 12enne picchiato a scuola Nella nota, diffusa sulla pagina Facebook del comune di Gerano, “in attesa degli esiti dei dovuti e ulteriori accertamenti sull’accaduto, tuttora in corso”, si legge che “l’accaduto ha suscitato, giustamente, molta ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 22 novembre 2020)dai bulli nei. È successo a un ragazzino di 12di Gerano, in provincia di. L’episodio, avvenuto nelladi, ha suscitato grande preoccupazione e polemiche sui controlli. Tanto che sul tema sono intervenuti i sindaciValle del Giovenzano, con una nota congiunta nella quale hanno richiamato alla necessità di un impegno educativo collettivo contro la violenza. L’allarme per il caso del 12enneNella nota, diffusa sulla pagina Facebook del comune di Gerano, “in attesa degli esiti dei dovuti e ulteriori accertamenti sull’accaduto, tuttora in corso”, si legge che “l’accaduto ha suscitato, giustamente, molta ...

_Carabinieri_ : Presentata, nel rispetto delle norme anti Covid19, la cartella filatelica celebrativa dei 150 anni della presenza d… - OfficialASRoma : DAJE ROMA DAJE! ???? All'origine della leggenda di Dante Ghirighini - ShooterHatesYou : Una volta ero in una discoteca a Roma, avevo poco più di vent'anni, e una mia amica si è sentita male. Eravamo con… - Marilenapas : RT @fattoquotidiano: Quanto può essere crudele il destino di una persona a cui viene chiesto – nel giro di pochi anni – di amministrare pri… - sabribri1977 : RT @Libero_official: Era in attesa di un trapianto di cuore e polmoni, il #coronavirus ha bloccato tutto: #Ines #Frassinetti è morta in osp… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma anni Anni di maltrattamenti alla ex, arrestato 44enne a Roma Sky Tg24 Pascali in bianco e nero traccia del Sud che verrà

«Questa è una storia di un ritorno, alla propria terra, al sole, al mare». Sono le parole lette dalla voce fuori campo che suggellano Pino di Walter Fasano, folgorante film in bianco e nero di circa s ...

Stadio Roma, è farsa: Tor di Valle sta saltando

La farsa dello stadio della Roma vive il millesimo atto di un testo lungo otto anni. Meglio non dare niente per definitivo, nemmeno stavolta che sembra saltare tutto. Ma è chiaro che le possibilità di ...

«Questa è una storia di un ritorno, alla propria terra, al sole, al mare». Sono le parole lette dalla voce fuori campo che suggellano Pino di Walter Fasano, folgorante film in bianco e nero di circa s ...La farsa dello stadio della Roma vive il millesimo atto di un testo lungo otto anni. Meglio non dare niente per definitivo, nemmeno stavolta che sembra saltare tutto. Ma è chiaro che le possibilità di ...