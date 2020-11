Governo: Meloni, 'maggioranza vuole dividerci, Fi non cada nella trappola' (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Noi uniti facciamo paura. Non cadiamo nella loro trappola. La sensazione netta è che a loro non interessi il dialogo ma spaccare la nostra coalizione. Il sindaco Gori in un'intervista l'ha detto in modo esplicito. L'obiettivo è separare Fi da Fdi e dalla Lega". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista a 'La Stampa'. "Il vicesegretario del Pd Orlando -ricorda- ha detto due giorni fa che valuteranno con attenzione le proposte di Fi, come se fosse una concessione, tradendo quello che io ho sempre denunciato, cioè che i nostri emendamenti finora non li hanno neanche letti, sono stati direttamente cestinati. Anche noi abbiamo fatto le nostre proposte, perché non dovrebbero essere 'valutate con attenzione?' E' un fatto di simpatia? La maggioranza ha sempre fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Noi uniti facciamo paura. Non cadiamoloro. La sensazione netta è che a loro non interessi il dialogo ma spaccare la nostra coalizione. Il sindaco Gori in un'intervista l'ha detto in modo esplicito. L'obiettivo è separare Fi da Fdi e dalla Lega". Lo dice Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista a 'La Stampa'. "Il vicesegretario del Pd Orlando -ricorda- ha detto due giorni fa che valuteranno con attenzione le proposte di Fi, come se fosse una concessione, tradendo quello che io ho sempre denunciato, cioè che i nostri emendamenti finora non li hanno neanche letti, sono stati direttamente cestinati. Anche noi abbiamo fatto le nostre proposte, perché non dovrebbero essere 'valutate con attenzione?' E' un fatto di simpatia? Laha sempre fatto ...

