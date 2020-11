Si tratta su relatori manovra, manca ok opposizione a suo nome (Di venerdì 20 novembre 2020) La commissione Bilancio della Camera deciderà martedì i nomi dei relatori di maggioranza e minoranza alla manovra. Per quanto riguarda i relatori di maggioranza, al momento sono stati individuati, spiegano fonti parlamentari, i nomi di Stefano Fassina (Leu) e di Giuseppe Buonpane (M5s).Discorso ancora aperto, invece, per quanto riguarda il nome del relatore di minoranza. L'idea, emersa ieri, era quella di affiancare ai relatori di maggioranza un altro relatore, espressione dell'opposizione, su un piano di sostanziale parità: un modo per sancire il 'dialogo' tra le forze di governo e, in particolare, il partito di Berlusconi. Il nome che era emerso era infatti quello di Renato Brunetta, responsabile economico di Forza Italia. L'ipotesi, però, stenta a decollare: "Ancora ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 20 novembre 2020) La commissione Bilancio della Camera deciderà martedì i nomi deidi maggioranza e minoranza alla. Per quanto riguarda idi maggioranza, al momento sono stati individuati, spiegano fonti parlamentari, i nomi di Stefano Fassina (Leu) e di Giuseppe Buonpane (M5s).Discorso ancora aperto, invece, per quanto riguarda ildel relatore di minoranza. L'idea, emersa ieri, era quella di affiancare aidi maggioranza un altro relatore, espressione dell', su un piano di sostanziale parità: un modo per sancire il 'dialogo' tra le forze di governo e, in particolare, il partito di Berlusconi. Ilche era emerso era infatti quello di Renato Brunetta, responsabile economico di Forza Italia. L'ipotesi, però, stenta a decollare: "Ancora ...

