Commercio | ISTAT | “Forte l’impatto del Covid-19 su consumi e occupazione”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – Sotto l’onda dell’emergenza-19 crolla il PIL, calano idelle famiglie e gli occupati nel. Nel primo trimestre del 2020 il PIL ha registrato, in termini congiunturali, una contrazione del 5,5% e idelle famiglie sono diminuiti in misura ancora piu` accentuata (-7,8% in volume). Contrazione che ha assunto un’intensita` ancora maggiore nel secondo trimestre, quando il PIL e` caduto del 13%, trainato dalla contemporanea discesa di, investimenti ed esportazioni. In particolare, la spesa perdelle famiglie (misurata al netto dei prezzi la cui dinamica e` stata, peraltro, pressoche´ nulla) e` risultata inferiore dell’11,6% rispetto al trimestre precedente e del 17,5% rispetto a un anno prima. Considerando le principali componenti, ...