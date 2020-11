Ambrogino d’Oro, tra i premiati gli operatori sanitari caduti, i «Ferragnez», Concato e Escobar (Di martedì 17 novembre 2020) Onorificenze anche ai due tassisti morti per il Covid. Nessun nome tra medici e specialisti che in questi mesi hanno evidenziato posizioni molto differenti tra loro. Premiato il campione di vela Ambrogio Beccaria Leggi su corriere (Di martedì 17 novembre 2020) Onorificenze anche ai due tassisti morti per il Covid. Nessun nome tra medici e specialisti che in questi mesi hanno evidenziato posizioni molto differenti tra loro. Premiato il campione di vela Ambrogio Beccaria

SkyTG24 : Milano: Ambrogino d’oro a Chiara Ferragni, Fedez e ai sanitari caduti per il Covid - RoxLory : RT @ebreieisraele: E niente una volta davano l' #ambrogino d'oro alla Montalcini adesso il pluri condannato e prescritto #sala lo da ai #fe… - UserQuidam : A Burioni daranno l'Ambrogino d'oro l'anno prossimo, in modo da diluire la produzione di schiuma di Rienzi e del… - morena_faenza : Via @rockolpoprock Milano: Ambrogino d'Oro a #Fedez, #FabioConcato e #ClaudioTrotta - Rada00563645 : RT @SkyTG24: #ChiaraFerragni e #Fedez riceveranno l'Ambrogino d'oro per il loro impegno durante i mesi della prima ondata della pandemia: i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambrogino d’Oro Ambrogino d’Oro, tra i premiati gli operatori sanitari caduti, i «Ferragnez», Concato e Escobar Corriere Milano