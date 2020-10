Parola di mastro birraio | “Il Governo si è dimenticato della Birra Artigianale”

Leggi su winemag

(Di domenica 1 novembre 2020) “Non si vive nemmeno più alla giornata. Si vive all’ora. Con questa sorta di nuovo lockdown anti Covid-19 si ricomincerà a fare quel poco di delivery, ma con una condizione molto diversa da marzo. Perché se allora un po’ di fieno in cascina magari c’era, adesso non ce n’è più. Il delivery sono briciole, ci copri un po’ i costi. Vivi, ma non ci ripaghi gli investimenti“. A parlare a Giancarlo ‘Giamma’ Longhi,del giovane micro birrificio Beer Farm Hoppy Hobby di Legnano, tra Milano e Varese. In un’intervista rilasciata a WineMag.it, denuncia la situazione in cui versa il settoreArtigianale a fronte dell’ultimo Dpcm. Confermando, di fatto, quanto sottolineato da tante sigle ...