Coronavirus, gli anestesisti rianimatori contro Sgarbi e Zangrillo: "Basta fake news in tv e sui social" (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – "Il momento è difficile, la situazione gravissima, come Medici Anestesisti Rianimatori siamo in prima linea insieme a tanti altri Specialisti, Infermieri, Operatori Sanitari per curare pazienti colpiti da COVID-19 e salvare vite in qualsiasi situazione, anche la più difficile. Chiediamo di poter lavorare senza essere distolti da ignobili fake news o da personaggi pubblici che lanciano frasi di accusa in programmi televisivi senza rendersi minimamente conto di quello che dicono e degli effetti gravissimi che producono". Così i una nota l'Aaroi-Emac, l'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica.

