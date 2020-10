Coronavirus, Bertolaso: "Lockdown subito o a metà novembre saremo come a marzo" (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'emergenza Coronavirus? "La vedo molto dura, la situazione. Complicata e piena di tranelli, perché purtroppo a metà novembre saremo come a fine marzo" e per questo "credo che sarebbe meglio fermare del tutto il Paese per un mese, subito, siamo ancora in tempo per non arrivare a quei numeri". Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso. "Con uno stop generale, da un lato potremmo cercare di arrestare la diffusione, dall’altro permetteremmo al sistema di riorganizzarsi. Resettiamo l’Italia, senza aspettare di vedere se le nuove misure sono state efficaci" (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE - Lockdown, CHI È PRO E CHI È CONTRO) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'emergenza? "La vedo molto dura, la situazione. Complicata e piena di tranelli, perché purtroppo aa fine" e per questo "credo che sarebbe meglio fermare del tutto il Paese per un mese,, siamo ancora in tempo per non arrivare a quei numeri". Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera l'ex capo della Protezione civile Guido. "Con uno stop generale, da un lato potremmo cercare di arrestare la diffusione, dall’altro permetteremmo al sistema di riorganizzarsi. Resettiamo l’Italia, senza aspettare di vedere se le nuove misure sono state efficaci" (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE -, CHI È PRO E CHI È CONTRO)

