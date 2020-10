Milan Skriniar di nuovo in Italia: ora il tampone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milan Skriniar rientrato in Italia Dopo aver lasciato l’Italia e l’Inter lo scorso 5 ottobre, è rientrato oggi Milan Skriniar. Il difensore nerazzurro è rimasto bloccato nella sua Slovacchia dove è risultato positivo al Coronavirus e ora si prepara a tornare a disposizione di Conte, prima dovrà sottoporsi ad un altro tampone. Ecco il punto della situazione. “Qualora risultasse negativo al test, Skriniar svolgerebbe le visite di idoneità e potrebbe rientrare in gruppo, senza però poter essere disponibile per la prossima gara con il Parma di sabato pomeriggio”. “Al massimo Antonio Conte potrebbe convocarlo per la partita di Champions di martedì 3 novembre in casa del ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020)rientrato inDopo aver lasciato l’e l’Inter lo scorso 5 ottobre, è rientrato oggi. Il difensore nerazzurro è rimasto bloccato nella sua Slovacchia dove è risultato positivo al Coronavirus e ora si prepara a tornare a disposizione di Conte, prima dovrà sottoporsi ad un altro. Ecco il punto della situazione. “Qualora risultasse negativo al test,svolgerebbe le visite di idoneità e potrebbe rientrare in gruppo, senza però poter essere disponibile per la prossima gara con il Parma di sabato pomeriggio”. “Al massimo Antonio Conte potrebbe convocarlo per la partita di Champions di martedì 3 novembre in casa del ...

