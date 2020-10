LIVE – Parma-Pescara 1-0, Coppa Italia 2020/2021: terzo turno (DIRETTA) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alle 18:00 di mercoledì 28 ottobre toccherà a Parma e Pescara scendere in campo in occasione del terzo turno di Coppa Italia 2020/2021. Al Tardini è tutto pronto per questa sfida che vedrà le due squadre in campo con l’obiettivo della qualificazione al turno successivo. Sportface.it vi terrà compagnia con la DIRETTA testuale a partire dal primo minuto. IL TABELLONE DEL QUARTO turno IL REGOLAMENTO DEL terzo turno AGGIORNA LA DIRETTA Parma-Pescara 1-0 (25′ Karamoh) 37′ Ducali in pieno controllo del match, Pescara troppo timido fin qui. 30′ Sohm ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alle 18:00 di mercoledì 28 ottobre toccherà ascendere in campo in occasione deldi. Al Tardini è tutto pronto per questa sfida che vedrà le due squadre in campo con l’obiettivo della qualificazione alsuccessivo. Sportface.it vi terrà compagnia con latestuale a partire dal primo minuto. IL TABELLONE DEL QUARTOIL REGOLAMENTO DELAGGIORNA LA1-0 (25′ Karamoh) 37′ Ducali in pieno controllo del match,troppo timido fin qui. 30′ Sohm ...

gabrielemajo : Post Edited: COPPA ITALIA, PARMA-PESCARA (2-0 parziale primo tempo): LA DIRETTA LIVE A CURA DI ILARIA MAZZONI - gabrielemajo : New post: PARMA-PESCARA COPPA ITALIA, DIRETTA LIVE GAME (Video Papirus Ultra) - gabrielemajo : Post Edited: COPPA ITALIA, PARMA-PESCARA (1-0 parziale primo tempo): LA DIRETTA LIVE A CURA DI ILARIA MAZZONI - verubharra : Parma vs Pescara Soccer [HD] Online Streaming Coppa Italia - kevinlutherwer : Parma vs Pescara Soccer [HD] Online Stream Coppa Italia -