Il Collegio 5, prima puntata: Mishel e Luca Lapolla non ammessi, la Petolicchio sbatte fuori Marco dall’aula (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mishel e Luca - Il Collegio 5 Le regole ferree de Il Collegio hanno già mietuto le prime due vittime: in virtù delle prove non soddisfacenti e di un comportamento poco consono, Mishel Gashi e Luca Lapolla non sono stati infatti ammessi nella classe 1992 e sono dovuti ritornare a casa a sole 48 ore dall’inizio della loro esperienza. Una doppia eliminazione a sorpresa, avvenuta nella prima puntata, che ha destabilizzato i 19 alunni effettivi. L’arrivo delle ragazze nel Collegio Le prime ad entrare nel Collegio sono state le ragazze. Mentre Giulia Scarano ha scelto di soggiornare nella stanza privata delle studentesse (“Mi sento una vip qua dentro“), ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 28 ottobre 2020)- Il5 Le regole ferree de Ilhanno già mietuto le prime due vittime: in virtù delle prove non soddisfacenti e di un comportamento poco consono,Gashi enon sono stati infattinella classe 1992 e sono dovuti ritornare a casa a sole 48 ore dall’inizio della loro esperienza. Una doppia eliminazione a sorpresa, avvenuta nella, che ha destabilizzato i 19 alunni effettivi. L’arrivo delle ragazze nelLe prime ad entrare nelsono state le ragazze. Mentre Giulia Scarano ha scelto di soggiornare nella stanza privata delle studentesse (“Mi sento una vip qua dentro“), ...

Jowikh : Non vorrei esagerare ma quest’anno i personaggi del collegio fanno morire , mi stanno quasi tutti simpatici, e la p… - louiisluve : se prima avevo silenziato grande fratello adesso devo silenziare il collegio... è dura la vita di chi non ha mai visto i programmi italiani - siakelpija : al primo tweet del collegio prima invece di mettere quell’ashtag stavo mettendo #/skamespaña JSKSKKSK - g1ulx : io che ce l’ho da prima che cominciasse il collegio:?????? - giada___lima : RT @_mattia_meli: Prima puntata del collegio out of context #ilcollegio -