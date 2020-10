GfVip: social contro la contessa per una nuova frase choc contro Tommaso (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una ennesima frase poco consona di Patrizia De Blanck contro Tommaso Zorzi al Gf Vip ha mandato letteralmente in delirio il web Gf Vip: web in rivolta per un’altra frase della De Blanck contro Zorzi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una ennesimapoco consona di Patrizia De BlanckZorzi al Gf Vip ha mandato letteralmente in delirio il web Gf Vip: web in rivolta per un’altradella De BlanckZorzi su Notizie.it.

GrandeFratello : Può un singolo bacio mandare in estasi tutti i social? (Spoiler: decisamente sì! ??) #GFVIP - tizianasullalun : #gfvip Invece di sminuire ed offendere gli altri,x sostenere chi vi piace,provate ad esaltarne le caratteristiche.… - sdcsroberts : RT @DetectiveFurud0: PETIZIONE PER BUTTARE FUORI CHIUNQUE GESTISCA QUESTA FOGNA DI PROGRAMMA ED I SUOI SOCIAL MEDIA E FARLO CONDURRE A ME P… - DetectiveFurud0 : PETIZIONE PER BUTTARE FUORI CHIUNQUE GESTISCA QUESTA FOGNA DI PROGRAMMA ED I SUOI SOCIAL MEDIA E FARLO CONDURRE A M… - taccimia : Ma adesso non credete di star esagerando? Il brutto dei social è quando si sfocia in tutto questo... #gfvip -