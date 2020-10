Cardinale Bassetti positivo al Covid-19 “In questo momento vice con fede e speranza”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) "IlGualtiero, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è risultatoal tampone per la ricerca del19. Ilvivecon, speranza e coraggio. Le sue condizioni sono costantemente monitorate. Nel frattempo, sono stati avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento e le verifiche dei contatti". E' quanto ha reso noto la Cei.

Avvenire_Nei : Cei. Il cardinale Bassetti positivo al coronavirus - dieffepi : RT @Avvenire_Nei: Cei. Il cardinale Bassetti positivo al coronavirus - umbriaOn : #Covid, #positivo il #cardinale Gualtiero #Bassetti - LaNotiziaQuoti : PERUGIA - Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve è risultato positivo al tampon… - FrancescoGrana : RT @UCSCEI: Il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, è risu… -

Ultime Notizie dalla rete : Cardinale Bassetti

19 new cardinals have been created in a ceremony in the Vatican. Il cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è ...La comunità dei frati del Sacro Convento di Assisi, appresa la notizia della positività al Covid-19 del Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, esprime "grande ...