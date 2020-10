Guerriglia urbana contro il Governo: monopattini incendiati e vetrine distrutte [VIDEO] (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo Guerriglia urbana contro il Governo: monopattini incendiati e vetrine distrutte VIDEO CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articoloilCalcioWeb.

fanpage : ?? Ultim'ora Scene di guerriglia urbana a Milano, ecco le immagini di quanto sta accadendo in questi minuti in città - Tg3web : ?? Scene da guerriglia urbana a Torino nelle proteste contro le misure dell'ultimo Dpcm #Tg3 (immagini @localteamtv) - SkyTG24 : La prima notte di chiusure anti-Covid a #Napoli si è trasformata in una guerriglia urbana. È stato inseguito e aggr… - ValeriaRamonaL : RT @DgSilvia: Alcuni provvedimenti possono essere discutibili. Chi rompe vetrine e alimenta la guerriglia urbana molto, molto di più. #Dp… - tinas48 : RT @sabripillot: La guerriglia urbana viene fomentata da chi non ha ideali né intenti costruttivi ma vuole solo distruggere. Non c'erano si… -