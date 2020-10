Non solo il concorso della scuola, allarme dei vigili del fuoco: "Va rinviato anche il nostro" (Di martedì 20 ottobre 2020) Non solo il concorso straordinario della scuola è sotto accusa in questi giorni, ma anche il concorso per vicedirettori dei vigili del fuoco programmato per il 28 ottobre alla Fiera di Roma. Diverse Organizzazioni Sindacali dei vigili del fuoco hanno espresso con delle note inviate al Ministero dell'Interno la forte preoccupazione al concorso e richiesto il rinvio delle prove del concorso. Ma la novità assoluta è che i partecipanti stanno inviano alle email istituzionali una diffida, affermando che la calendarizzazione delle prove concorsuali, contrasta, infatti, con l'obbligo di ponderazione degli interessi pubblici coinvolti nell'attività amministrativa a ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Nonilstraordinarioè sotto accusa in questi giorni, mailper vicedirettori deidelprogrammato per il 28 ottobre alla Fiera di Roma. Diverse Organizzazioni Sindacali deidelhanno espresso con delle note inviate al Ministero dell'Interno la forte preoccupazione ale richiesto il rinvio delle prove del. Ma la novità assoluta è che i partecipanti stanno inviano alle email istituzionali una diffida, affermando che la calendarizzazione delle prove concorsuali, contrasta, infatti, con l'obbligo di ponderazione degli interessi pubblici coinvolti nell'attività amministrativa a ...

HuffPostItalia : Non solo il Mes: Spagna e Portogallo rifiutano anche i prestiti del Recovery Fund - matteosalvinimi : ?? Ci manca solo che non vengano rispettati i confini nazionali sul #MonteBianco. ???? La Lega si era già occupata di… - lucasofri : La allegra incoerenza del Fatto ormai si manifesta non solo tra una settimana e l'altra, ma anche nello stesso gior… - marcomorini72 : RT @HuffPostItalia: Non solo il Mes: Spagna e Portogallo rifiutano anche i prestiti del Recovery Fund - cocchi2a : RT @serebellardinel: Perchè se non l'aveste capito ancora, dato che li costringete ancora a governarci assieme, solo il @Mov5Stelle può ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Furti in abitazione nel cuneese e non solo, presa famiglia sinti (video) - La Guida LaGuida.it In Piemonte centri commerciali chiusi nel fine settimana

AGI - Centri commerciali, non alimentari, chiusi nel fine settimana in Piemonte e didattica a distanza al 50%. Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "L'ordinanza chiude ...

Salone del Libro, ecco chi sono e di cosa erano accusati i 14 che escono dall'inchiesta

Non solo vip rinviati a giudizio: vi sono anche volti noti che hanno visto archiviare le accuse. Ve ne sono 14 difatti, che al termine delle indagini preliminari hanno visto archiviata la loro posizio ...

AGI - Centri commerciali, non alimentari, chiusi nel fine settimana in Piemonte e didattica a distanza al 50%. Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "L'ordinanza chiude ...Non solo vip rinviati a giudizio: vi sono anche volti noti che hanno visto archiviare le accuse. Ve ne sono 14 difatti, che al termine delle indagini preliminari hanno visto archiviata la loro posizio ...