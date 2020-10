Borse europee chiudono all’insegna della debolezza. Milano tiene la parità (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si chiude all’insegna della debolezza la seduta delle Borse europee, in scia al ripiegamento di Wall Street, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite.Ad impensierire i mercati concorrono ancora le incertezze legate alla pandemia ed alla Brexit, a dispetto delle rassicurazioni giunte dalla BCE, che conferma un pieno supporto all’economia con la politica monetaria. Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,178. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,49%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 40,88 dollari per barile. In salita lo spread, che arriva a quota +133 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,70%. Nello scenario borsistico ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si chiude all’insegnala seduta delle, in scia al ripiegamento di Wall Street, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite.Ad impensierire i mercati concorrono ancora le incertezze legate alla pandemia ed alla Brexit, a dispetto delle rassicurazioni giunte dalla BCE, che conferma un pieno supporto all’economia con la politica monetaria. Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,178. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,49%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 40,88 dollari per barile. In salita lo spread, che arriva a quota +133 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,70%. Nello scenario borsistico ...

