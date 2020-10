Navalny: l’UE parte con le sanzioni per i responsabili dell’avvelenamento (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si attendevano da alcuni giorni notizie dagli ambasciatori UE riunitisi a Bruxelles per discutere sulla vicenda di Aleksej Navalny, leader dell’opposizione russa e vittima di avvelenamento in Agosto. Le sanzioni dell’Unione Dopo alcuni mesi di incertezza rispetto al comportamento che l’UE voleva prendere rispetto all’avvelenamento di Navalny, poche ore fa è stata accolta dagli ambasciatori la proposta franco-tedesca. Non ha trovato dunque successo la richiesta russa di avere delle indagini indipendenti sulla faccenda. La Russia aveva infatti chiesto che l’indagine venisse affidata a degli enti imparziali, tuttavia i suoi esponenti non sarebbero stati in grado di fornire delle spiegazioni esaustive in merito a questa faccenda. Al contrario, Parigi e Berlino fanno sapere di avere prove che ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si attendevano da alcuni giorni notizie dagli ambasciatori UE riunitisi a Bruxelles per discutere sulla vicenda di Aleksej, leader dell’opposizione russa e vittima di avvelenamento in Agosto. Ledell’Unione Dopo alcuni mesi di incertezza rispetto al comportamento che l’UE voleva prendere rispetto all’avvelenamento di, poche ore fa è stata accolta dagli ambasciatori la proposta franco-tedesca. Non ha trovato dunque successo la richiesta russa di avere delle indagini indipendenti sulla faccenda. La Russia aveva infatti chiesto che l’indagine venisse affidata a degli enti imparziali, tuttavia i suoi esponenti non sarebbero stati in grado di fornire delle spiegazioni esaustive in merito a questa faccenda. Al contrario, Parigi e Berlino fanno sapere di avere prove che ...

