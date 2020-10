Billboard Music Awards 2020, i vincitori per categoria. Trionfo di Post Malone e Billie Eilish (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lo stile di Billie Eilish sfoglia la gallery Austin Richard Post – conosciuto da tutti come Post Malone ha trionfato ai recenti Billboard Music Awards 2020. Il rapper e produttore 25enne si è aggiudicato ben 9 premi sulle 16 – anche qui numero record – nomination. L’artista donna della serata, invece, è stata Billie Eilish, premiata miglior artista femminile. Le performance e gli ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lo stile disfoglia la gallery Austin Richard– conosciuto da tutti comeha trionfato ai recenti. Il rapper e produttore 25enne si è aggiudicato ben 9 premi sulle 16 – anche qui numero record – nomination. L’artista donna della serata, invece, è stata, premiata miglior artista femminile. Le performance e gli ...

Alla chioma color zucca, in tempo per Halloween della cantante Doja Cat, una delle hit, e non parliamo della sua canzone «Say So», ma del colore più di tendenza di stagione, che ha conquistato in ...

Ieri sera lo show è andato in onda dal Dolby Theatre di Los Angeles e a presentarlo è stata ancora una volta Kelly Clarkson . Onestamente non ero così eccitato all'idea di guardarmi l'evento, forse pe ...

