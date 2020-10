Asl Roma 5: drive-in aeroporto Guidonia, con istituzioni grande sinergia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – È attivo dallo scorso 10 ottobre il quarto drive-In della ASL Roma 5 all’interno degli spazi dell’aeroporto militare “Alfredo Barbieri” di Guidonia con ingresso da via Colonnello Mario di Trani. “L’apertura della postazione all’interno dell’aeroporto di Guidonia- commenta il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito- resasi necessaria per fronte alle esigenze della popolazione, e’ stata possibile grazie alla sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte, che ringrazio: lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ed il Comandante del 60esimo Stormo, Colonnello Giovanni Trebisonda e l’amministrazione di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 ottobre 2020)– È attivo dallo scorso 10 ottobre il quarto-In della ASL5 all’interno degli spazi dell’militare “Alfredo Barbieri” dicon ingresso da via Colonnello Mario di Trani. “L’apertura della postazione all’interno dell’di- commenta il Direttore Generale della ASL5, Giorgio Giulio Santonocito- resasi necessaria per fronte alle esigenze della popolazione, e’ stata possibile grazie allatra tutte lecoinvolte, che ringrazio: lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ed il Comandante del 60esimo Stormo, Colonnello Giovanni Trebisonda e l’amministrazione di ...

