Zapata: “La squadra ha giocato bene, sono felice per Muriel” (Di sabato 10 ottobre 2020) Duvan Zapata, attaccante della Nazionale colombiana e dell’Atalanta, dopo la vittoria contro il Venezuela ha commentato così: “Il mister insisteva che una buona squadra deve difendere bene, per attaccare bene bisogna difendere bene. La squadra ha fatto un’ottima gara, si è cercato di difendere bene con tutti i suoi reparti e poi abbiamo potuto colpire creando occasioni da gol. Noi dal primo minuto abbiamo dominato con il nostro gioco e alla fine siamo riusciti a vincere. Muriel? Ho già avuto modo di giocare insieme. sono felice per lui e per tutti i miei compagni di squadra.” Foto: Atalanta Sito ufficiale L'articolo Zapata: “La squadra ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 ottobre 2020) Duvan, attaccante della Nazionale colombiana e dell’Atalanta, dopo la vittoria contro il Venezuela ha commentato così: “Il mister insisteva che una buonadeve difendere, per attaccarebisogna difendere. Laha fatto un’ottima gara, si è cercato di difenderecon tutti i suoi reparti e poi abbiamo potuto colpire creando occasioni da gol. Noi dal primo minuto abbiamo dominato con il nostro gioco e alla fine siamo riusciti a vincere. Muriel? Ho già avuto modo di giocare insieme.per lui e per tutti i miei compagni di.” Foto: Atalanta Sito ufficiale L'articolo: “La...

zazoomblog : Colombia Zapata: “Abbiamo fatto un’ottima partita. Felice per Muriel e per la squadra” - #Colombia #Zapata: #“Abbi… - infoitsport : La Colombia gioca a fare l’Atalanta: che show di Zapata, Muriel e Mojica - infoitsport : Muriel e Zapata show con la Colombia, ma Queiroz smorza gli entusiasmi: 'Fatto il loro dovere' - infoitsport : Colombia, Zapata: 'Abbiamo fatto un'ottima partita, sono felice per Muriel e per la squadra' - ilnapolionline : Avversario Napoli - Zapata e Muriel show con la Colombia - -

Ultime Notizie dalla rete : Zapata “La Serie A: Lazio-Atalanta è un rebusall'Olimpico previsti equilibrio e spettacolo Fortune Italia